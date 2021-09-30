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Телерадиокомпания Терра Самара.

Политика
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Самарская губернская дума
Самарские депутаты поделили портфели руководителей думских комитетов
Депутаты Государственной думы восьмого созыва от Самарской области примут участие в первом заседании 12 октября
Марина Антимонова
Медицинское лобби: Антимонова стала первым замом председателя Самарской губдумы
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Самарская губернская дума
Самарские депутаты поделили портфели руководителей думских комитетов
Марина Антимонова
Медицинское лобби: Антимонова стала первым замом председателя Самарской губдумы
Геннадий Котельников
Геннадий Котельников избран спикером Самарской губернской думы
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Депутаты Государственной думы восьмого созыва от Самарской области примут участие в первом заседании 12 октября
Кошелев
Кошелев получил место в Госдуме
Дмитрий Азаров
Дмитрий Азаров рискует стать вечным губернатором Самарской области
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задержание вагнеровцев
«Роснефть» опровергла «самарский след» в истории с 33 задержанными в Белоруссии россиянами
Флоренция
В Италии запретили передвигаться по стране из-за коронавируса
Полиция
Стартовала депортация бывшего пособника нацистов из Канады
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Дом с часами
В Самаре не снесут «дом с часами»
До самарцев добрались проблемы с Facebook 4 октября 2021 года
Два депутата Государственной думы от Самарской области стали председателями парламентских комитетов 12 октября
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ЭнергосбыТ Плюс
В осенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняло участие свыше 36000 жителей Самарской области
Т Плюс
Определены лучшие электромонтеры ПАО «Т Плюс»
Из резервного фонда Самарской области дополнительно выделят почти 703 миллиона рублей на здравоохранение
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Два депутата Государственной думы от Самарской области стали председателями парламентских комитетов 12 октября
Выпускник Куйбышевского государственного университета Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира 8 октября 2021 года
Губернаторы ответят за мусор. Минприроды предложило ввести новый параметр для оценки их деятельности
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До самарцев добрались проблемы с Facebook 4 октября 2021 года
коронавирус
Когда это закончится? Заболеваемость коронавирусом в Самарской области растет 17 дней подряд
Коронавирус
Антирекорд №11: заболеваемость коронавирусом в Самарской области растет день ото дня
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Экономика
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Согласительная комиссия
АВТОВАЗ: премий и индексаций не будет, 4-дневка переносится
Экономика Самарской области по ряду показателей достигла допандемийного уровня
Самарская область потеряла одну позицию в рейтинге регионов по благополучию населения
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Экономика Самарской области по ряду показателей достигла допандемийного уровня
В Железнодорожном районе Самары у женщины конфисковали автомобиль за долги
Пассажирский теплоход «Хирург Разумовский», работавший на самарского туроператора, сменил прописку на Пермь
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Самарская область потеряла одну позицию в рейтинге регионов по благополучию населения
За год ежемесячный платеж по ипотеке в России вырос на 14%
«ЕЭС-Гарант» готов обеспечить своих клиентов зелеными сертификатами I-REC
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Тольяттихимбанк
Сергей Махлай теряет контроль над Тольяттихимбанком
нефть
Россия заплатила французам за загрязнение нефтепровода «Дружба» в Самарской области
ЗАЗ
АВТОВАЗ возобновил поставки на завод «Запорожец»
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нарушения
УК из Самары не заплатила налогов почти на 600 млн рублей
В селе Подстепки Ставропольского района Самарской области незаконно добывали криптовалюту
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Татарстане 10 октября 2021 года
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В селе Подстепки Ставропольского района Самарской области незаконно добывали криптовалюту
В Самаре водитель «Фиата» не выпускал из двора автомобиль «скорой помощи»
В блогах: в Тольятти в субботу 9 октября стая бродячих собак напала на домашнюю
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Татарстане 10 октября 2021 года
бухаков
Суд отстранил мэра Отрадного от должности
больница
Самарские силовики заподозрили «нездоровые связи» в Минздраве (в блогах)
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Этого человека задержали в соседнем отеле
Пьяный самарец ранил владельца отеля в Абхазии и туристку из Новосибирска
Зоозащитники требуют призвать к ответу инициаторов стрельбы
В Австралии из-за коронавируса погибла группа собак-спасателей
Правда, пес сам был укушен ядовитой рептилией
Собака спасла годовалого малыша от укуса смертельно ядовитой змеи
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Спорт
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На АВТОВАЗе рассказали, почему покупателям не хватает LADA Granta
Самарские «Крылья советов» поднялись на 10 место в таблице РПЛ, обыграв «Динамо»
КС Самара
«Крылья» обратились в РФС из-за скандального судейства в матче с «Зенитом»
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Пиняев
«Крылья Советов» феерично стартовали в розыгрыше кубка России - 10:0
Сильвие Бегич
"Крылья Советов" взлетели в турнирной таблице к "Спартаку", ЦСКА и "Краснодару"
Кросс нации
В Самаре снова закроют движение транспорта ради спортсменов
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На АВТОВАЗе рассказали, почему покупателям не хватает LADA Granta
Самарские «Крылья советов» поднялись на 10 место в таблице РПЛ, обыграв «Динамо»
КС Самара
«Крылья» обратились в РФС из-за скандального судейства в матче с «Зенитом»
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Антон Зиньковский
Антон Зиньковский вызван в сборную России
Прохоров-Ленский
Путин вызвал самарских паралимпийцев Ленского и Прохорова
Никита Прохоров
Паралимпиец из Чапаевска завоевал серебряную медаль на Играх в Токио
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Наименование СМИ: Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №ФС 77-75404 от 01.04.2019, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства: действующее. Форма распространения: сетевое издание. Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны. Язык: русский. Учредитель: АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Контакты: 443090, Самарская обл, Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж, (846) 341-11-04, [email protected].

ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 16+

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