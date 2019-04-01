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Паром
Работу грузовой переправы через Волгу продлили
Речь идет о внедрении новой схемы теплоснабжения
В блогах: слушания по внедрению новой схемы теплоснабжения в Тольятти
Образоване
Опыт Самарской области по формированию единого образовательного пространства перенимают специалисты из других регионов страны
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Паром
Работу грузовой переправы через Волгу продлили
Заседание
2 тысячи полицейских будут следить за порядком во время новогодних праздников в Самарской области
8 тысяч гектаров таких площадей в городе не имеют чёткого юридического статуса
Борьба за землю в Самаре. Какой статус определил Шестой кассационный суд зеленой территории на Барбошиной поляне?
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Речь идет о внедрении новой схемы теплоснабжения
В блогах: слушания по внедрению новой схемы теплоснабжения в Тольятти
Снег может выпасть только в четверг
В пятницу ночью в Самарской области обещают морозы до -13 градусов
После зимы дефекты могут стать серьезней
В Сызрани снова разрушается мост через Крымзу
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Это же касается и химических выпрямителей для волос
Эксперты рассказали, что краски для волос повышают риск рака груди
Канада
Власти Канады не стали восстанавливать в гражданстве бывшего пособника нацистов
Сицилия
На Сицилии распродают дома по 1 евро
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Политика
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Авианосец
Япония купит необитаемый остров для военных учений США
Банк
Депутаты Госдумы одобрили законопроект об отмене банковского роуминга
Заседание
Губернатор Дмитрий Азаров и Министр цифрового развития РФ Константин Носков провели большое совещание по развитию информационных технологий
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Заседание
Губернатор Дмитрий Азаров и Министр цифрового развития РФ Константин Носков провели большое совещание по развитию информационных технологий
Владимир Купцов
Главного федерального инспектора по Самарской области Владимира Купцова сочли состоятельным
Встреча
Дмитрий Азаров и Игорь Комаров обсудили реализацию нацпроектов и подготовку к юбилею «АвтоВАЗа»
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Банк
Депутаты Госдумы одобрили законопроект об отмене банковского роуминга
Встреча
Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко социально-экономическое развитие Самарской области
Он может недосчитаться оклада за месяц
Депутата из Жигулевска накажут из-за прогулов
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Авианосец
Япония купит необитаемый остров для военных учений США
Церемония прошла в присутствии глав государств России и Венгрии
Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и регионом Дьер-Мошон-Шопрон
Махмуд-Али Калиматов был назначен врио 26 июня
Экс-руководитель Росприроднадзора по Самарской области избран главой Ингушетии
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Спорт
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Баскетбол
В Самарской области баскетболом занимаются 35 тысяч человек
WADA отстранит 145 российских спортсменов от участия в соревнованиях
Футбол
«Крылья Советов» будут тренироваться в Турции и Испании
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Футбол
«Крылья Советов» будут тренироваться в Турции и Испании
Среди кандидатов на пост наставника фигурируют Парфенов и Галактионов
Миодраг Божович может уйти из «Крыльев» этой зимой
поражение КС
В «зоне вылета»: «Крылья Советов» проиграли «Уралу» в заключительном матче года
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Баскетбол
В Самарской области баскетболом занимаются 35 тысяч человек
Шляхтин
Глава самарского Минспорта Дмитрий Шляхтин больше не руководитель ВФЛА
Организация должна ответить на обвинения до 12 декабря
Главу Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина временно отстранили из-за дела Лысенко
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WADA отстранит 145 российских спортсменов от участия в соревнованиях
Кольца
Исполком WADA лишил Россию права на участие в Олимпиадах и чемпионатах мира
Раис М'Боли
Экс-игрок «Крыльев» стал обладателем Кубка Африки по футболу
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Культура
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Штирлиц
Тест для рожденных в СССР: хорошо ли вы помните советский фильм «Семнадцать мгновений весны»?
Встреча
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с финалистами конкурса «Театральное Приволжье»
Граффити
Художник Бэнкси нарисовал новые граффити в Бирмингеме
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Встреча
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с финалистами конкурса «Театральное Приволжье»
Иначе работают только учреждения в Москве
Экс-министр культуры Сергей Филиппов рассказал, почему схема финансирования гостеатров неэффективна
Пистолет
Силовики нашли схрон с гранатометом, автоматами и пистолетами в Самаре
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Штирлиц
Тест для рожденных в СССР: хорошо ли вы помните советский фильм «Семнадцать мгновений весны»?
Дети
Спектакль «Аленький цветочек» занял третье место на конкурсе «Театральное Приволжье»
Кадр из фильма
Тест для рожденных в СССР: хорошо ли вы помните советский фильм «Берегись автомобиля»?
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Граффити
Художник Бэнкси нарисовал новые граффити в Бирмингеме
Джеймс Бонд
В сети появился первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Кардиган
На аукционе продали кардиган Курта Кобейна
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Наука
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Студент
Количество иностранных студентов в регионе может удвоиться
Колбасы
Немецкий специалист назвал опасные для кишечника продукты
Объектив уже вошел в десятку российских изобретений, которые изменят мир
Самарские ученые изобрели сверхлегкую систему зондирования Земли
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Объектив уже вошел в десятку российских изобретений, которые изменят мир
Самарские ученые изобрели сверхлегкую систему зондирования Земли
Для закупки оборудования в этом году выделено 27 млн рублей из регионального бюджета
В Самарской области подготовка операторов беспилотников стартовала в трех учебных заведениях
Его назначили на 5 лет
На пост ректора Самарского университета рекомендовали Владимира Богатырева
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Студент
Количество иностранных студентов в регионе может удвоиться
Ученые обследовали его с помощью подводных ультразвуковых сканеров и подводного робота
Видео: на Волге нашли старинную ладью, построенную до эпохи Ивана Грозного
Конференция
На базе Самарского университета прошли завершающие мероприятия первой Инжиниринговой конференции
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Колбасы
Немецкий специалист назвал опасные для кишечника продукты
Антарктида
Мозг полярников уменьшился после 14 месяцев пребывания в Антарктиде
Девушка
Ученые выяснили, какая часть женской груди считается наиболее привлекательной
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Смартфон
В России могут вырасти цены на мобильную связь
Мессенджер
У миллионов пользователей по всему миру «отвалится» WhatsApp
Интернет-покупки
Стало известно, сколько денег потратили самарцы в китайских интернет-магазинах в День холостяка
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Интернет-покупки
Стало известно, сколько денег потратили самарцы в китайских интернет-магазинах в День холостяка
Валидатор
В Самаре будет больше трамваев с бескондукторной системой оплаты проезда
Круглый стол
В Самаре обсуждают роль цифровых технологий в современном обществе
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Смартфон
В России могут вырасти цены на мобильную связь
Ракета
Самарская ракета «Союз-2.1а» с космическим «грузовиком» успешно стартовала с Байконура
Жигулевская долина
«Жигулевская долина» получила наивысший уровень функционирования технопарка
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Мессенджер
У миллионов пользователей по всему миру «отвалится» WhatsApp
Смартфоны
В Huawei назвали сроки выхода операционной системы Harmony OS
Приставка
Сборник популярной музыки решили выпустить на картридже от Sega Mega Drive
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Интересное видео

Радио Монте-Карло

Телевизионная биржа труда

Работа в г. Самара

АДМИНИСТРАТОР (подбор персонала, работа со СМИ), тел.8-996-341-12-36

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ТРК ТЕРРА

Наименование СМИ: Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №ФС 77-75404 от 01.04.2019, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства: действующее. Форма распространения: сетевое издание. Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны. Язык: русский. Учредитель: АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Контакты: 443090, Самарская обл, Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж, (846) 341-11-04, seo@trk-terra.ru.

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