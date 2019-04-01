Работа в г. Самара
АДМИНИСТРАТОР (подбор персонала, работа со СМИ), тел.8-996-341-12-36
ГОРНИЧНАЯ (обучение), з/п: 23 000 – 27 000 руб., бесплатное питание, униформа, ДМС, тел.(846) 339-68-64, ул. Ново-Садовая, д. 160 Д (ост. «Гастелло»). Отель «Ибис»
ДВОРНИК на мебельное производство, тел. (846) 958-55-11, 958-04-88, ул. Олимпийская, 57 Б
ДИСПЕТЧЕР, з/п: 18 000 руб. + премии, тел. 8-927-731-85-26
ДИСПЕТЧЕР, тел. 8-902-153-85-36
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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 16+